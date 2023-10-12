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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أسرة تفوز بمنزل بالملايين | وفرحتهم بقيت كابوس في لحظة

منزل
منزل

فازت أسرة أسترالية بمنزل يبلغ قيمته أكثر من ٤.٢ مليون دولار بينما تحول هذا الإنجاز إلى كابوس.

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وبحسب ديلي ستار البريطانية، عائلة جريفين أدريان، تتهم المستثمر العقاري "لامبو جاي" بورتيلي، بتجريد المنزل مما قيمته أكثر من 100 ألف دولار من مقتنيات المنزل قبل تسليمها إليهم.

ومن جانبه، يوضح المستثمر العقاري أدريان لامبو جاي بورتيلي المعروف بأسلوب حياته الفاخر، إنه اشترى المنزل في نوفمبر، ووضعه كجائزة من خلال شركة اليانصيب الخاصة به، وفاز بها آل جريفينز من بالارات، فيكتوريا.


كاميرات المراقبة كشفت ما حدث ، بعد ذلك العائلة اكتشفت عبر لقطات كاميرات المراقبة قيام أشخاص تابعين لشركة اليانصيب بإزالة العناصر القيّمة من المنزل، بما في ذلك جزازة العشب الآلية، وجهاز المشي، وأجهزة القهوة، ومدخن الشواء.

ولم تصمت العائلة، بل قامت بتقديم فاتورة لبورتيلي بقيمة 102 ألف دولار مقابل قائمة طويلة من العناصر باهظة الثمن، التي يزعمون أنها مفقودة من المنزل الذي كان من المفترض استلامه مفروشًا بالكامل.


كيفن جريفين وزوجته أندريا، يؤكدان أنهما يعتقدان أنه يحق لهما الحصول على كل ما ظهر في مقاطع الفيديو الترويجية ليانصيب المنزل.. لكن السيد بورتيلي يصر على أن الإضافات الفاخرة تم استخدامها فقط لعرض مقاطع الفيديو الترويجية، وليست جزءًا من الهبة بموجب شروط وأحكام اليانصيب.

 

مليون كابوس

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