استشهاد 15 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على منزل شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الخميس، باستشهاد 15 فلسطينيا وإصابة العشرات،، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة أنباء فلسطين "وفا" بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة المطوق في شارع النزهة بمنطقة جباليا البلد شمال القطاع، مما أدى لاستشهاد 15 فلسطيني وإصابة العشرات بجروح مختلفة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة في المنازل المحيطة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 1200 شهيدا.

كما حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق، من أن الخدمات الصحية دخلت "مرحلة حرجة"، وأن الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد.