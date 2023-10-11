القبض على 3 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل منزل بالعجوزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ، برئاسة اللوا محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة قيام (3 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم وبحوزتهم أدوات التنقيب .

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.