العميد طارق العكاري: تكلفة الدفاع أصبحت آعلى من الهجوم

أكد العميد دكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، أنه فى الحروب التقليدية كانت تكلفة الهجوم دائما أكبر من تكلفة الدفاع، وكانت الطائرة المقاتلة أكثر من الصاروخ الإعتراضي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن تكلفة الدفاع أصبحت أكبر من تكلفة الهجوم بكثير، موضحا أن إستخدام الدرونز الأن أصبحت أعضاء فى فريق مقاتلة وتستطيع حماية الطائرة.

وتابع: “القضية هي قضية الإستخدام الخاص بالدرونز وما سيكون عليه شكله، ومن الممكن أن نري طائرة مقاتلة بدون طيار، وهو مشروع يعمل حاليا فى أمريكا وإنجلترا".