محمد فريد : استثمارات الاقتصاد الرقمي تعزز مصر مركزا إقليميا رائدا في التجارة الحديثة

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في افتتاح أكبر مركز توزيع للتجارة السريعة لشركة “طلبات مصر” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين.

ويقع المركز داخل مجمع “يانمو إيست” اللوجستي على طريق القاهرة–السويس، ويمتد على مساحة 27 ألف متر مربع، وبطاقة تشغيلية تصل إلى نحو مليون قطعة يوميًا، ويخدم حالياً 12 مدينة، مع خطة للتوسع إلى 17 مدينة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز كفاءة عمليات التوزيع وسلاسل الإمداد.

وأكد الوزير أن المشروع يعد خطوة تعكس جاهزية السوق المصري لاستيعاب استثمارات الاقتصاد الرقمي الكبرى، كما يجسد نجاح توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة اللوجستيات، ويدعم توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى أن هذه النوعية من الاستثمارات تعزز دور مصر كمركز إقليمي رائد في التجارة الحديثة والخدمات اللوجستية المتطورة، إلى جانب دعم المنتجين المحليين ورفع كفاءة الأسواق.

توسع قطاع التجارة الإلكترونية في مصر

وأكد الوزير أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي باتت عوامل هامة لرفع كفاءة التشغيل وسلاسل الإمداد، ودعم توسع قطاع التجارة الإلكترونية في مصر.