رئيس جامعة بنها يوجه بالاستفادة من مشروعات التخرج وتحويلها إلي شركات وكيانات اقتصادية لخدمة المجتمع

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، كلية الزراعة بمشتهر ، وأعمال التطوير للمنشآت ، والوحدات الإنتاجية المختلفة.

استهل الدكتور ناصر الجيزاوي ، الجولة بتفقد أعمال مشروع رفع كفاءة وتطوير مبنى وقاية النبات بكلية الزراعة الذي يشمل معامل للتدريب ومعامل بحثية و قاعات للمناقشات ، بالإضافة إلي مكاتب لأعضاء هيئة التدريس.

واطلع رئيس الجامعة علي معدلات التنفيذ ، مشددا على وضع جدول زمني لاستلام المبنى بحد أقصي يوليو القادم ودخوله الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد لخدمة العملية التعليمية والبحثية بالكلية .

وشملت الجولة تفقد رئيس الجامعة ، مزرعة الأرانب ، والصوب الزراعية والزينة ومنحل الكلية وأعمال التطوير به ، موجها الاستفادة من مشروعات التخرج والأقسام العلمية وتحويلها إلي شركات ناشئة وكيانات اقتصادية تساهم في خدمة المجتمع.

وأكد " الجيزاوي " حرص جامعة بنها علي تطوير المزارع الإنتاجية وتبنى نموذج الجامعة المنتجة ، وذلك فى إطار دورها الخدمي والمجتمعي والمساهمة في توفير الأمن الغذائي للمواطنين خلال توفير بعض المنتجات الغذائية بجودة عالية وبأسعار مناسبة ، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وحل مشاكل الصناعة والزراعة.