خبير عسكري: الحرب الإيرانية الأمريكية لم تعد قادرة على الحسم عسكريًا أو دبلوماسيًا

أكد اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، أن الدور المصري خلال الأزمة فى غزة متمثل في القيادة السياسية المصرية ووزارة الخارجية على رأسها الدكتور بدر عبد العاطي، هو دور محوري وقوي لا ينكره أحد.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “ الدور المصري سباق وفاعل ولازال وبدونه لما كنا وصلنا لأى تهدئة حتي الأن فى قطاع غزة، والأوضاع فى غزة بعد أكتوبر 2025 وإن كان هناك إختراقات إسرائيلية، إلا أن الأوضاع أفضل من قبل هذا التاريخ”.

وتابع: “بسبب هذه المشكلة تدخلت إيران فيما يعرف بإسم وحدة المقاومة والساحات، وبعدها قامت الحرب الإيرانية مرتين، إحداهما فى مايو 2025 وكانت دراماتيكية أكثر منها عسكرية، وتحاكي فيلما سينمائيا، والشكل بها كان غريب، حتي أن الرئيس ترامب قال بارك الله الشعب الإيراني والإسرائيلي”.

وأشار: “الحرب الجديدة التي بدأت فى 24 فبراير الماضي، من الواضح أنها وصلت لمرحلة بما يسمي بالجلطة، لأنها لا قادرة تستكمل عسكريا ولا قادرة على الإستكمال دبلوماسيا”.