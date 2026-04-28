تامر أمين : أخطاء إدارية وفنية وراء تراجع أداء الأهلي .. ورحيل عبد الحفيظ نقطة التحول

أكد الإعلامي تامر أمين أن النادي الأهلي يواصل تحقيق النجاحات في الألعاب الجماعية مثل كرة اليد والطائرة والسلة، في الوقت الذي يواجه فيه فريق كرة القدم تحديات واضحة خلال الموسم الحالي.

وأوضح أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" عبر فضائية النهار، أن تراجع أداء فريق الكرة يعود إلى ما وصفه بـ"الأخطاء والجرائم الكروية والإدارية" التي ارتُكبت بحق الفريق، مؤكدًا أن تلك العوامل أثرت بشكل مباشر على النتائج.

وأشار إلى أن رحيل سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة كان بداية ظهور الأزمات، نظرًا لدوره في تحقيق الاستقرار داخل الفريق، إلى جانب انتقاده لاختيارات بعض المدربين الذين لم يكونوا – بحسب وصفه – على مستوى قيادة فريق بحجم الأهلي.

كما انتقد آلية التعاقد مع الأجهزة الفنية، لافتًا إلى أن بعض العقود تتضمن شروطًا جزائية معقدة تُصعّب من اتخاذ قرار التغيير في الوقت المناسب، ما يضع الإدارة تحت ضغط مالي وفني.

وفي السياق ذاته، أشار إلى وجود أخطاء في ملف التعاقدات مع اللاعبين، مؤكدًا أن بعض الصفقات لم ترتقِ إلى طموحات النادي وجماهيره، وهو ما انعكس سلبًا على الأداء العام للفريق.