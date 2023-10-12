أول رد فعل من طليقة تامر عاشور بعد حفل زفافه

نشرت سمر أبو شقة طليقة الفنان تامر عاشور فيديو لها عبر حسابها الشخصي انستجرام.

وظهرت سمر أبو شقة في الفيديو قائلة: " استنو مفاجاه هقولكم عليها قريبا جدا ".



وكانت سمر أبو شقة، قد كشفت من قبل عن تمسكها بقرار الطلاق من الفنان تامر عاشور بعد وقوع انفصال في المعيشة بينهما ولكن بدون طلاق، أوضحت سمر أنهما على هذه الحال منذ حوالي عام ونصف العام في هذا التوقيت.



وردت أبو شقة على هذه الأسئلة بإجابات متشابهة وهي إصرارها على الطلاق، لأن الحياة الزوجية عشرة وتفاهم وليست صورًا تُنشر عبر السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها شعرت بالخيانة بعد إعلان تامر عاشور خطبته وهي لا تزال على ذمته.