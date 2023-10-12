لو عليك قضية.. كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل

استخدام الموقع الالكتروني لوزارة العدل.. يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية الاستعلام عن رول جلسة، موقف دعوي، ورول دعوى، وجود استئناف من عدمه، بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت، والتي من بينها إمكانية الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا.

الموقع الالكتروني لوزارة العدل

وفرت وزارة العدل عددا من الخدمات الإلكترونية، للتسهيل على المواطنين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية الحصول على المعلومات اللازمة للاستعلامات القضائية لجلسات المحاكم والدعاوى القضائية، وهي كالتالي:-

خدمات إلكترونية تقدم لأعضاء الجهات و الهيئات القضائية خدمات الإدارات القانونية خدمات الجهات الطبية الاستعلام عن رول جلسة الاستعلام عن موقف دعوى الاستعلام عن رول دعوى الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه

كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل

يمكن استخدام الخدمة التي أتاحتها وزارة العدل على الموقع الالكتروني لها للدخول إلى بوابتها علي الانترنت، عبر الرابط الآتي:

https://moj.gov.eg/ar/Pages/Home.aspx

وبعد الدخول على الموقع يظهر لك قائمة الخدمات الإلكترونية 4 نوافذ:-

الاستعلام عن رول دعوى الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه الاستعلام عن رول جلسة الاستعلام عن موقف دعوى اختيار الخدمة واستكمال المعلومات المطلوبة

الاستعلام عن رول دعوى

ويمكن الاستعلام عن رول دعوى، بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية باتباع التالي:-

الاستعلام عن رول دعوى

الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه

ويمكن الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبايل في اي مكان او من على الكمبيوتر.

الاستعلام عن رول جلسة

ويمكن الاستعلام عن رول جلسة بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبايل في اي مكان او من على الكمبيوتر.

الاستعلام عن رول جلسة

الاستعلام عن موقف دعوى

ويمكن الاستعلام عن موقف دعوى، بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبايل في اي مكان او من على الكمبيوتر.

الاستعلام عن موقف دعوى

خطوات الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا

ويمكن للمواطن الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، والتي تتضمن وجود هاتف أو جهاز كمبيوتر وإنترنت بدلا من الذهاب للمحكمة.

وتشمل خطوات الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا بوزارة العدل ما يلي: