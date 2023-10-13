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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حماة الوطن: معبر رفح يعمل بشكل دائم منذ بداية الأزمة بتوجيهات من الرئيس السيسي.. فيديو

معبر رفح
معبر رفح

أشاد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخرج الكليات العسكرية.

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وقال اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"،: "الرئيس السيسي أطلق العديد من الرسائل ومنها ان مصر تعمل على منع تدهور الأوضاع الانسانية ومنع سياسة العقاب الجماعي والتأكد على توصيل المساعدات الانسانية بشكل عاجل للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "معبر رفح يعمل بشكل دائم منذ بداية الأزمة بتوجيهات من الرئيس السيسي وهذا بخلاف ما يتم الترويج له"، مشيرا: "تم استهداف المعبر لكن من الجانب الفلسطيني وليس من الجانب المصري".

وأشار اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ،: "نطالب اسرائيل بالقيام بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني ومنها توفير سبل الحياة للشعب الفلسطيني المحتل".

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