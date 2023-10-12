عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مطار العريش ومعبر رفح أبرزها.. تحركات مصرية لإغاثة غزة و5 مطالب عاجلة

معبر رفح
معبر رفح

تعمل مصر بقوة خلال الأيام الماضية بالتعاون مع الشركاء الدوليين على وقف نزيف الدم الذي يتسبب فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي ووقف التصعيد بعد عملية طوفان الأقصى، وفتح الممرات الإنسانية وفتح المجال لمرور المساعدات والأغذية والأدوية اللازمة وفك الحصار عن قطاع غزة المحاصر.

مطار العريش يستقبل المساعدات

ودعت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس 12 أكتوبر، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة وذلك تخفيفاً عن الشعب الفلسطيني واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل.

الصليب الأحمر: معبر رفح مع مصر الخيار الرئيسي لإقامة ممر إنساني لغزة

عاجل|وصول مساعدات أردنية إلى مطار العريش لتوصيلها إلى غزة عبر منفذ رفح

مصر تنفي غلق معبر رفح

وأكدت مصر أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن، مؤكدة أن مصر وبخلاف ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة لا تمت للواقع بصلة، أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعي.

وطالبت مصر إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وشدد بيان وزارة الخارجية على هذه الرسائل العاجلة:

  • مصر تدعو جميع المنظمات والجهات الدولية إلى تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني.
  • مصر تخصص مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية لفلسطين.
  • مصر تؤكد أن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بداية الأزمة الراهنة.
  • مصر تؤكد أن تعرض مرافق معبر في الجانب الفلسطيني تسبب في عطل انتظام العمل به.
  • مصر تطالب إسرائيل بتجنب قصف الجانب الفلسطيني من معبر رفح  ليعود للعمل بشكل طبيعي.

حماية الشعب الفلسطيني أولوية مصرية

في هذا الصدد، قال أشرف أبو الهول، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن مصر تتعامل مع الأزمة الحالية في غزة بحكمة شديدة، وتحاول ألا يتم استدراجها في معارك ليست لها فيها ناقة أو جمل، حيث أن مصر تعمل على تنفيذ الحماية للشعب الفلسطيني وتوفيق وتوفير المساعدات الإنسانية بكل الطرق، مؤكدا أن مصر قررت أن تبقي معبر رفح مفتوحا للأغراض الإنسانية، في حين رفضت إسرائيل إدخال المساعدات والمواد الإنسانية.

وأضاف أبو الهول، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصر تعمل على التواصل مع دول العالم ومع الولايات المتحدة لتأمين ممر إنساني، وإدخال الأدوية والأغذية، بالتزامن مع العمل على إقرار هدنة إنسانية يومية، والسماح بخروج المصابين، مشيرا إلى أن القاهرة تعمل بالاشتراك مع العديد من الدول العربية والدول الصديقة، للضغط على الولايات المتحدة التي تدعم إسرائيل بقوة للتخفيف من وطأة هذا العدوان الذي يمارس.

مصر: معبر رفح مفتوح للعمل.. ولم يتم إغلاقه

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

ولفت إلى أنه لأول مرة شهدنا الرئيس الأمريكي يطلب من إسرائيل عدم انتهاك القانون الدولي، حيث عمدت تل أبيب على قطع المياه والوقود عن غزة وهذا يعني حصار كامل وحرب شاملة ومخالفة للقوانين الدولية، في حين تعمل مصر على إلغاء هذه القرارات وتشكيل جبهة علنية دولية للضغط على إسرائيل، بالتزامن مع وقوف الولايات المتحدة صاحبة التأثير الأكبر على إسرائيل معها وإعطاء الضوء الأخضر لتقوم بما تقوم به، بعدما زعمت تل أبيب أن المقاومة تسبب في قتل المدنيين، وهو ما تنفيه المقاومة.

وشدد على أن مصر تعمل على من أجل شئ واحد وهو حماية الشعب الفلسطيني، والوصول إلى مرحلة يتم بعدها التفاوض على حل سلمي دائم للقضية الفلسطينية، يعطي الفلسطينيون حقوقهم المشروعة.

أهمية معبر رفح

من جانبه أعلن الصليب الأحمر، اليوم الخميس، أنه يجري مشاورات مع جميع الأطراف الدولية لعمل ممر إنساني إلى قطاع غزة، موضحا أن معبر رفح مع مصر هو الخيار الرئيسي لإقامة الممر الإنساني من خلالة.

ومن جانبها، دعت مصر جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة وذلك تخفيفاً عن الشعب الفلسطيني واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل.

مطار العريش معبر رفح مصر قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما خطيرا على مطار دمشق الدولي

موضوعات متعلقة

الصليب الأحمر: معبر رفح مع مصر الخيار الرئيسي لإقامة ممر إنساني لغزة

طاقة النواب: مصر وضعت العالم أمام مسئولياته لوقف الأوضاع المأساوية داخل غزة

عمرو أديب: أظن أننا نشهد أقرب مواجهة بين مصر وإسرائيل منذ 73

عاجل|وصول مساعدات أردنية إلى مطار العريش لتوصيلها إلى غزة عبر منفذ رفح

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

مصر: معبر رفح مفتوح للعمل.. ولم يتم إغلاقه

ترشيحاتنا

تكليف للاعبين| قرار عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي بشأن أحداث فلسطين وإسرائيل

100 يوم صحة: تقديم 274 ألفا و618 خدمة بجميع التخصصات في 24 ساعة

ترامب يمتدح حماس .. والبيت الأبيض ينفجر غضبا

50 سنة نصر أكتوبر.. الرئيس يشهد حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية| بث مباشر

الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

قرارات صادمة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطال غريب.. سمر يسري تستعرض رشاقتها | شاهد

تركيزك قليل وحياتك متلخبطة.. 5 عادات صباحية تغير حياتك للأفضل

لوك مختلف.. إلهام شاهين تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

الجمهور يبحث| هل خضع أحمد رزق لعملية تجميل؟.. فقد وزنه وبقي شباب

فيديو

بطلة غاوي حب.. سر اختفاء مريم قورة عن التمثيل وحقيقة زواج شقيقتها ملك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

محمد صلاح يتصدر التريند بسبب غزة| ماذا حدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ