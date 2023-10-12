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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب: مصر وضعت العالم أمام مسئولياته لوقف الأوضاع المأساوية داخل غزة

النائب طلعت السويدى
النائب طلعت السويدى

أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وضعت العالم كله بجميع دوله ومنظماته أمام مسئولياته التاريخية لوقف تدهور الأوضاع المأساوية داخل قطاع غزة مشيراً الى ضرورة التحرك العاجل من المجتمع الدولى لتنفيذ دعوة الرئيس السيسى لوقف التصعيد داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة.


وقال " السويدى " فى بيان له اصدره اليوم إن كلمة السفير سامح شكري وزير الخارجية أمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن فلسطين كانت حاسمة وواضحة ومعبرة بكل الصدق والأمانة عن رؤية مصر تجاه القضية الفلسطينية مشيداً بتأكيد السفير سامح شكري بأن أهل قطاع غزة يعيشون مأساة حقيقية تحت القصف، وتحت الحصار والتجويع الذي يتناقض مع القانون الدولي الإنساني، بلا كهرباء أو غذاء أو مياه نظيفة.


إضافة الى تأكيد وزير الخارجية المصرى بأن أهل القطاع يتم إجبارهم على هجر منازلهم، ومنهم من هجرها خوفًا على حياته وحياة أطفاله، فلاقي ربه تحت القصف في وجهته الجديدة، وإننا إذ نطالب بعدم التعرض للمدنيين من أطفال ونساء وشيوخ ورجال بصرف النظر عن الدين أو العرق أو الجنس، فإننا نحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عن مصير قطاع غزة، وعن سياسة العقاب الجماعي العشوائي التي تتبعها في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني
وقال النائب طلعت السويدى إنه يجب على المجتمع الدولى سرعة التحرك لتنفيذ رؤية مصر والتى تتمثل فى ضرورة الزام إسرائيل بمسئولياتها القانونية وفقًا لاتفاقيات جنيف باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال ومطالبة إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن النفاذ الإنساني وحماية المدنيين الفلسطينيين العُزَّل قبل أن تصل الأزمة إلى كارثة إنسانية اضافة الى مطالبة مصر لجميع الأطراف بلا استثناء بتغليب صوت العقل في هذه المرحلة الحرجة وتجنيب انزلاق المنطقة إلى هاوية سيصعب الخروج منها

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