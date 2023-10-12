مصر: معبر رفح مفتوح للعمل.. ولم يتم إغلاقه

أكدت مصر أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل، ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة.

جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية "إكسترا نيوز".

ودعت مصر لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.