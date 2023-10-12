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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصليب الأحمر: معبر رفح مع مصر الخيار الرئيسي لإقامة ممر إنساني لغزة

معبر رفح المصري
معبر رفح المصري

أعلن الصليب الأحمر، اليوم الخميس، أنه يجري مشاورات مع جميع الأطراف الدولية لعمل ممر إنساني إلى قطاع غزة.

وأضاف الصليب الأحمر أن معبر رفح مع مصر هو الخيار الرئيسي لإقامة الممر الإنساني من خلالة.

ومن جانبها، دعت مصر جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة وذلك تخفيفاً عن الشعب الفلسطيني واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن. 

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