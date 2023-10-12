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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لتوفير المساعدات الإنسانية الملحة .. وزير الخارجية: مصر تؤكد استمرار فتح معبر رفح

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن مصر تتحمل مسئولية خاصة، ومنذ البداية مصر أكدت إستمرار فتح معبر رفح، لتوفير المساعدات الإنسانية الملحة لقطاع غزة، مشيراً إلى أنه سوف يتم التحرك على مستوى ، مجموعات من الدول، لتخفيف حدة الصراع و أنهائه في قطاع غزة و حماية.

وزير الخارجية: الدول العربية سوف تظل في تنسيق مستمروالتواصل مع الأطراف الدولية

وأضاف سامح شكري خلال كلمته في مؤتمر صحفي ، أن الدول العربية سوف تظل في تنسيق مستمر ، و التواصل مع الأطراف الدولية، و المؤسسات الأممية لمعالجة الأثار المترتبة على الأوضاغ الحالية في غزة.


وأشار وزير الخارجية المصري إلى، أن   مصر مستمرة في توفير قدرتها على التفاعل مع كافة الأطراف، لتشجيعها على مراعاة أهمية إحتواء هذه الأزمة و عدم تصاعدها.

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