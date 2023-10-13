من 50 إلى 100 واحدة يوميا.. أسباب غير متوقعة تؤدي لتساقط الشعر

يحدث تساقط الشعر عندما تضعف بصيلات الشعر الموجودة في الجزءَ السفلي من جذع الشعرة، والتي تحتوي على أوعية دموية تغذي نمو الشعر الجديد.

أسباب شائعة تسهم في تساقط الشعر

في الطبيعي يتساقط الشعر في دورة متكررة، ما بين 50 و100 شعرة يوميًّا، إلا أنه عند ملاحظة تساقط الشعر بكثرة عن المعتاد؛ فقد يحدث لعدة أسباب، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، ومن بينها ما يلي:

_ تساقط الشعر الوراثي، يُصاب كلٌّ من الرجال والنساء بهذا النوع من تساقط الشعر، وهو السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر في جميع أنحاء العالم.

_ داء الثعلبة، وهو مرض يتطور عندما يهاجم الجهازُ المناعي في الجسم بصيلات الشعر؛ مما يتسبب في تساقط الشعر.

_ علاج السرطان، فعند تلقِّي علاجٍ كيميائيٍّ أو علاجٍ إشعاعيٍّ على الرأس أو الرقبة فقد يؤدي إلى فقدان كلِّ (أو معظم) الشعر في غضون أسابيع قليلة من بدء العلاج.

_ بعد بضعة أشهر من الولادة، أو التعافي من مرض، أو إجراء عملية جراحية.

_ عند المرور بأوقات عصيبة في الحياة (مثل: الطلاق، أو وفاة أحد أفراد الأسرة).

_ عدم التوازن الهرموني، وهو السبب الشائع لهذا الخلل هو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)، يؤدي إلى تكيسات على مبيض المرأة، إلى جانب علامات وأعراض أخرى يمكن أن تشمل تساقط الشعر.

أسباب شائعة تساهم في تساقط الشعر

_ عدوى فروة الرأس، ويمكن أن تؤدي إلى ظهور مناطق متقشرة وفي بعض الأحيان إلى ظهور مناطق ملتهبة في فروة الرأس.

_ بعض الأدوية؛ حيث يكون من الآثار الجانبية المحتملة لبعض الأدوية تساقط الشعر.

_ صدفية فروة الرأس؛ حيث يصاب العديد من الأشخاص المصابين بالصدفية اللويحية، بالصدفية في فروة الرأس في مرحلة ما، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر.

_ تندُّب الثعلبة، و تتطور هذه الحالة عندما يدمر الالتهابُ بصيلات الشعر، فبمجرد تدمير بصيلات الشعر، لا يمكن أن تنمو أبدًا.

_ نقص البيوتين أو الحديد أو البروتين أو الزنك.