عوامل تزيد من تساقط الشعر.. رقم 2 و3 الأبرز

تغلِّف بصيلات الشعر الجزءَ السفلي من جذع الشعرة، وتحتوي كلُّ بصيلة على أوعية دموية تغذي نمو الشعر الجديد، جميع بصيلات الشعر موجودة عند الولادة وموجودة طوال العمر.

عوامل خطيرة تزيد من تساقط الشعر

وينمو الشعر من البصيلات ويتساقط في دورة متكررة، ومن الطبيعي أن نفقد ما بين 50 و100 شعرة يوميًّا غالبًا دون أن نلاحظ ذلك، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون علامة على وجود حالة طبية خطيرة.

ويمكن لبعض عوامل أن تزيد من تساقط الشعر بشكل زائد عن الطبيعي، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي :

_ التقدم في العمر، قد يلاحظ معظم الناس بعض تساقط الشعر بسبب تباطؤ نمو الشعر عند التقدم في العمر .

_ بعد صبغ الشعر أو تجعيده أو فَرْدِهِ، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الشعر مع مرور الوقت، ويمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى تساقط الشعر.

عوامل خطيرة تزيد من تساقط الشعر

_ شد الشعر المستمر إلى الخلف كثيرًا، وقد يؤدي شد الشعر للخلف إلى تساقط الشعر بشكل دائم.

_ مشاكل في الغدة الدرقية، والتي قد تسبب ترقُّقَ الشعر.

_ يمكن أن يؤدي التسمم البطيء إلى تساقط الشعر، حيث تشمل السموم التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر: الزرنيخ، والثاليوم، والزئبق، والليثيوم.