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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من تركيا بشأن قرار إسرائيل ترحيل سكان غزة إلى الجنوب

نزوح سكان قطاع غزة
نزوح سكان قطاع غزة

قالت وزارة خارجية تركيا، اليوم الجمعة، إن طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان شمال قطاع غزة الانتقال إلى جنوبها خلال 24 ساعة لا يمكن قبوله على الإطلاق.

وأضافت الخارجية التركية في بيان لها، أن إجبار 2.5 مليون شخص في قطاع غزة على النزوح داخل منطقة محدودة جدا انتهاك صارخ للقوانين الدولية ولا يمت للإنسانية بصلة.

وأشارت وزارة الخارجية التركية في بيانها، إلى أنها تتوقع من الاحتلال الإسرائيلي أن تتراجع فورا عن هذا الخطأ الفادح، وأن تنهي فورا أعمالها الوحشية ضد السكان المدنيين في غزة.

ومن جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه على الاحتلال الإسرائيلي السماح بإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري.

وأضاف أردوغان في كلمته أمام البرلمان التركي في إسطنبول، أن تركيا أرسلت طائرة تحمل مساعدات إلى مطار العريش المصري لنقلها إلى قطاع غزة، وقد وصلت ظهر اليوم، لافتا إلى أن أنقرة ستواصل إرسال مساعدات إلى غزة بالتنسيق مع مصر.

كما قال الرئيس التركي، أن تركيا ستواصل اتصالاتها لتحرير الرهائن المتواجدين لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس وإيجاد حل للأزمة الراهنة.

وأشار أردوغان إلى أن قرار الاحتلال الإسرائيلي عدم إدخال المواد الأساسية إلى قطاع غزة  وصمة عار في جبين من أصدر هذا القرار، لافتا إلى أنه إن كان للغرب أدنى احترام لحقوق الإنسان فإن عليه أن يناقش أنواع المساعدات الواجب إرسالها إلى غزة.

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