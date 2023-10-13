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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غير مقبول| الرئيس الروسي يوجه رسالة عاجلة للعالم العربي وفلسطين .. ماذا قال؟

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن الحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة غير مقبول.

وأضاف الرئيس الروسي في كلمة له، أن حصار قطاع غزة يشبه الحصار الذي تم فرضة على لينينجراد خلال الحرب العالمية الثانية.

وأشار بوتين إلى أن روسيا لديها علاقات جيدة مع العالم العربي والإسلامي، لافتا إلى أن موسكو تريد تنفيذ تعهداتها بإقامة دولة فلسطينية.

ولفت إلى أنه علي المجتمع الدولي التفكير في المواطنين الذين يعانون من التصعيد، مؤكدا أن روسيا يمكنها أن تكون وسيطا بين الطرفين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العملية البرية التي يخطط لها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ستؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين على نحو "غير مقبول".

وأضاف الرئيس الروسي، أن الولايات المتحدة احتكرت عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وتجاهلت الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما أشار بوتين إلى أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات مع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لإيجاد حل للأزمة ووقف العمليات العسكرية.

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