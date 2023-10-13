غادروا حالًا .. روسيا توجه رسالة عاجلة إلى مواطنيها في دولة الاحتلال

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو قررت إرسال طائرات خاصة لإجلاء رعاياها من المتواجدين في الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت السلطات في روسيا، أنها تنصح المواطنين الروس بمغادرة الاحتلال الإسرائيلي على متن رحلات جوية مقررة.

وعلى جانب آخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن العملية البرية التي يخطط لها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ستؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين على نحو "غير مقبول".

وأضاف الرئيس الروسي، أن الولايات المتحدة احتكرت عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وتجاهلت الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما أشار بوتين إلى أن روسيا مستعدة لإجراء محادثات مع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لإيجاد حل للأزمة ووقف العمليات العسكرية.