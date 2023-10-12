لافروف: روسيا تأمل أن يلتزم الجميع بإقامة دولة فلسطين

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن روسيا تأمل بأن يأخذ الجميع على محمل الجد الالتزام بإقامة دولة فلسطين، بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع في الشرق الأوسط.

وشدد «لافروف»، على ضرورة التزام طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي باحترام القانون الإنساني وتجنب الاستخدام العشوائي للقوة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف أنه من الضروري الوقف الفوري لهذا الصراع، والامتثال للقانون الدولي والإنساني، ومنع أي مظاهر للأعمال الإرهابية، والاستخدام العشوائي للقوة، والذي يمكن أن يعاني منها المدنيون على كلا الجانبين بأعداد كبيرة، وهم يعانون منها بالفعل.

وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فى وقت سابق، بلاده تؤيد دائما تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضح أن موقف روسيا من تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يبرز نتيجة الأحداث المأساوية الأخيرة، بل تشكل على مدى العقود الماضية، لافتاً إلى أن «هذا الموقف معروف لدى الجانب الإسرائيلي، ولدى أصدقائنا في فلسطين».