المستشار الألماني: نتواصل مع الرئيس السيسي لبحث تطورات غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، أنّ المستشار الألماني أولاف شولتس، أعلن أنه على اتصال وثيق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث تطورات غزة.

وأكد«شولتس» أنه سيجتمع مع ملك الأردن الأسبوع المقبل.

وأعلنت ألمانيا فى وقت سابق، عن تعليق المساعدات للفلسطينيين مؤقتا لحين مراجعتها.

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.

