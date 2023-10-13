10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

ينتظر المصريون مفجأة سارة غدا السبت بعد إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على خفض أسعار عدد من السلع الرئيسية في الأسواق بنسب تصل إلى 25% في إطار جهود الحكومة للسيطرة على التضخم وارتفاع أسعار السلع في الأسواق من خلال عدد من شركات المواد الغذائية لخفض أسعار السلع والمنتجات التي تطرحها في الأسواق.

قائمة تخفيضات أسعار 10 سلع رئيسية غدا

خفض أسعار الأرز 15%-25%

خفض أسعار الزيت 15%-25%

خفض أسعار السكر 15%-25%

خفض أسعار الفول 15%-25%

خفض أسعار العدس 15%-25%

خفض أسعار الألبان 15%-25%

خفض أسعار المكرونة 15%-25%

خفض أسعار الدواجن 15%-25%

خفض أسعار البيض 15%-25%

خفض أسعار الخضراوات 15%-25%

خفض أسعار الأرز والألبان والسكر والزيت

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك أسعارا بدأت في الانخفاض، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في سلع جديدة، بداية من السبت المقبل، أن السلع التي سينخفض أسعارها هي "الفول والعدس و الألبان، والمكرونة و السكر والزيت والأرز" وأيضًا سيكون هناك انخفاض في أسعار البيض والدواجن لافتا إلي أنه سيكون هناك اجتماع أسبوع من اتحاد المنتجين لمتابعة استمرار الأسعار، وأن انخفاض الأسعار ستكون من بين الـ 15% لـ 25%.

تخفيضات كبيرة تصل لـ 25% في بعض السلع

أعلن الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع الأساسية في الأسواق، قائلا إن مبادرة رئيس الوزراء لخفض الأسعار ستبدأ غدا السبت في طرحها بالأسواق، بتخفيضات كبيرة تصل لـ 25% في بعض السلع، لافتا إلى أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة أن يشعر المواطن بالتخفيضات على السلع المصرية.

أسعار الأرز والسكر والزيت الخليط والجبنة البيضاء على موعد مع الانخفاض السبت المقبل بقرار الحكومة حيث أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إنه بناء على اجتماع سابق لمجلس الوزراء وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتخفيض أسعار السلع الأساسية، تم بالفعل دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل تم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم وكذا عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية.

وأوضح أنه تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 – 25% للسلع المحددة، وسنتابع التنفيذ على أرض الواقع، وتم التوافق على أن تبدأ المبادرة السبت المقبل.

وبعث الوزير برسالة طمأنة للمواطن مفادها أنه سيكون هناك استقرار للأسعار، لأن الحكومة ستلتزم بنفس الآليات والإجراءات المتفق عليها، وكذا الصناع والتجار، كما توجه الوزير بالشكر لاتحاد الصناعات، وكذا اتحاد الغرف التجارية، حيث تم بذل جهود كبيرة في هذا الملف، متوجها بالشكر كذلك لجميع الجهات المشاركة في هذه المبادرة.

القطاع الخاص بدعم من الدولة يخفض أسعار السلع الأساسية

بمبادرة من القطاع الخاص المصري، في ضوء حسه الوطني بأثآر التضخم على الأسرة المصرية، وبدعم كامل من الدولة، تم التوافق على طرح السلع الغذائية الأساسية شائعة الاستخدام للأسرة المصرية بخصومات تصل الى 25% في كافة ربوع مصر، والتي تتضمن سبع سلع أساسية وهى الزيت الخليط والمكرونة والفول والعدس واللبن والجبنة البيضاء والسكر، والتي يتم توزيعها من خلال سلاسل الإمداد الطبيعية لكل شركة لضمان توافرها بكافة ربوع مصر مع تطبيق آليات السوق الحرة لتحقيق المنافسة بين كل منتج لنفس السلعة.

صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف الذي أوضح بأنه قد تم التوافق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مع منتسبيهم من منتجين ومستوردين وشركات تعبئة وتوزيع وسلاسل تجارية والذين رحبوا بالمشاركة في المبادرة ودعمها في إطار المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، كما تم تحليل كل ما تتحمله كل سلعة من رسوم للدولة، والمكون الأجنبي بها، والآليات المقترحة لتحقيق خصومات إضافية من خلال خفض التكاليف وزيادة العرض للوصول الى خفض أكبر في الأسعار يشعر به المواطن.

وأوضح الوكيل انه قد تم عرض مبادرة القطاع الخاص وذلك من خلال رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على دولة رئيس مجلس الوزراء بحضور محافظ البنك المركزى ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والزراعة، والأجهزة المعنية، وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، حيث طرحت أسس المبادرة، وهى قيام المنتجين والسلاسل التجارية ببزل كافة الجهود لخفض التكلفة وبالتالي الأسعار لانجاح المبادرة، وتم طلب دعم الدولة لزيادة نسب الخفض في الأسعار من خلال قيام الدولة باتخاذ قرارات وإجراءات ويسيرات، ومنح أولوية في تدبير العملة، وكذا التعليق المؤقت لبعض الجمارك والرسوم.

وأكد الوكيل انه فى سابقة لم تحدث من قبل، أصدر رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى و الوزراء قرارات فورية اثناء الاجتماع لتنفيذ غالبية ما طلبه القطاع الخاص التي أدت إلى تخفيض التكاليف وبالتالي الأسعار، مؤكدا الشراكة الناجزة للحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، والتي ترجمت الى قرارات لدولة رئيس الوزراء والوزراء تم نشرها في اليوم التالي.

وأضاف الوكيل أنه فى مبادرة لضمان وصول الخصومات الى مستحقيها، فقد وافق المنتجين على تطبيق "الحد الأقصى لسعر بيع المستهلك بعد الخصم" على سلع المبادرة، مع ترك الحق في خفض إضافي لكل منفذ من خلال آليات السوق الحرة.

وأشار الوكيل الى ان الغرف التجارية بالمحافظات تتواصل مع منتسبيها من المصنعين والمحال التجارية للمشاركة بالمبادرة لتحقيق الوفرة وخفض الأسعار من خلال خفض تكاليف النقل والتوزيع.

استهداف خفض معدلات التضخم

وأكد الوكيل ان المبادرة بخلاف توفير السلع الأساسية المخفضة لأبناء مصر، من المتوقع ان تؤدي الى المعاونة في خفض معدل التضخم الحالي، الذى سيؤدى بدوره الى استقرار أسعار كافة السلع على المدى المتوسط، الأمر المدعوم بأساس عمل اتحاد الغرف التجارية من خلال جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل لأبناء مصر في وطنهم، الى جانب زيادة القيمة المضافة و المكون المحلي في الصناعة والزراعة والخدمات، وتنمية الصادرات.

وفى هذا الإطار يتقدم اتحاد الغرف التجارية المصرية بالشكر لأبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص المشاركين بالمبادرة، رئيس مجلس الوزراء و محافظ البنك المركزى والوزراء وقيادات الهيئات والأجهزة المعنية لما قدموه من دعم فورى لإنجاح المبادرة كمثال يحتذى به لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في أطار آليات السوق الحرة.