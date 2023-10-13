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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لإغاثة مواطني غزة.. إقبال كبير من أهالي كفر الشيخ للتبرع بالدم |شاهد

جانب من قوافل التبرع
جانب من قوافل التبرع بالدم

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، إقبالاً كبيراً من المواطنين لاسيما الشباب للتبرع بالدم لصالح إغاثة مواطني غزة، ضمن فعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 

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ومن جانبه، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، انطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم، بمشاركة عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، والتى يطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بالتعاون مع حياة كريمة، لصالح الشعب الفلسطيني، عقب صلاة الجمعة، والتى استقبلت المواطنين من خلال أماكن مراكز التبرع بالدم، أمام مسجد الاستاد الرياضى بمدينة كفرالشيخ، وأمام المسجد الإبراهيمى بمدينة دسوق.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن الحملة القومية للتبرع بالدم لأهالينا فى فلسطين، التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، وحياة كريمة، يأتي تتويجاً للقيم الأخلاقية والإنسانية لدعم لشعب الفلسطيني في الظروف الراهنة.

https://fb.watch/nF8hJiyxqv/?mibextid=NnVzG8

 

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