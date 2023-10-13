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رئيس التحرير
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مرأة

فوائد خارقة لعشبة الريحان| اعرفها

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، فوائد الريحان.

 وكتبت خبيرة التغذية العلاجية: “الريحان غنيّ بمضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين المزاج ومنع الاكتئاب، كما أنه يريح الجهاز العصبي المتعب ويهدئ الأعصاب، ويعالج السرطان ويمنع تكون الخلايا السرطانية”.

وأضافت أن “الريحان مقوي لعضلة القلب، ويقلل تشنجات العضلات؛ لأنه يحتوي على المغنيسيوم المعالج لأمراض القلب”.

وتابعت: كما يعالج الآلام وتورم المفاصل؛ وذلك عند شرب شاي الريحان، ودهن زيت الريحان على المفصل المتألم، فهو يعالج بإذن الله.

مفيد في حالات البرد، يحتوى على فيتامين “سي” الذي يخفف أعراض البرد والانفلونزا.

يخفف من حدة السعال وطارد للبلغم وعلاج للربو.

يعالج التهاب الحلق بشرب شاي الريحان .

يمنع القيء والغثيان.

طارد للغازات ومريح للقولون.

يعالج الصداع عن طريق استنشاق بخار الريحان .

يقلل الكوليسترول فى الدم .

يقضى على البكتريا الميكروبات المتحورة والطفيليات فى الجسم.

مفيد للبشرة غنى بالبتاكاروتين الذى يعمل على تغذية البشرة والجلد ويجدد الخلايا .

يقضى على ” حب الشباب” والبثور وذلك باستخدام شاي الريحان وقطعة قطنة وتغمس فى الشاي ويدهن الوجه فيزول حب الشباب ويقضى على بثور الوجه.

زيت الريحان مغذي للشعر ويساعده على النمو السليم ويمنع التساقط ويمنع الشيب .

يقوى النظر لاحتوائه على فيتامين (أ) .

يعالج القرح بالفم عند وضع ورقة ريحان على القرحة فيخففها تماما بفضل الله.

يقضي على الروائح الكريهة بالفم.

يزيل رائحة العرق عن طريق تجفيف الأوراق ثم طحنها ووضعها تحت الإبط.

يساهم في الإقلاع عن التدخين.

وحذرت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية، من أن الريحان “غير مناسب للحوامل”.

البرد والإنفلونزا التهاب الحلق التساقط الخلايا السرطانية تحسين المزاج تشنجات العضلات تغذية البشرة

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