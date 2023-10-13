عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ببنطال جلد.. فهرية أفجان تظهر بإطلالة جذابة على إنستجرام

فهرية أفجان
فهرية أفجان

شاركت الممثلة التركية فهرية أفجان متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، صورا جديدة لها، خلال تواجدها في أحد المطاعم، بإطلالة ناعمة وجريئة.

تفاصيل إطلالة فهرية أفجان
 

وظهرت فهرية أفجان، وهي ترتدي توب مكشوف من الظهر باللون الأسود كت ومزود بأكمام طويلة ومنفصلة عن التوب، واختارت عليه بنطالا من الجلد اللامع باللون الأسود، وارتدت عليه بوت طويل باللون الأسود، وحقيبة من الجلد باللون الأسود أيضا.
 

بتسريحة شعر لافتة .. هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور

مجوهرات لافتة.. لجين عمران تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية ساحرة.. شاهد


ورفعت فهرية أفجان خصلات شعرها، بعمله “كحكة” بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.


وأكملت فهرية أفجان، إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الكشميري الناعم ، مع الكحل الأسود والآي شادو بألوان ناعمة والماسكرا ، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها .


ولم تتكلف  فهرية أفجان في ارتداء الإكسسوارات، حيث ارتدت قلادات بسيطة وناعمة باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة.

 

فهرية أفجان
فهرية أفجان
فهرية أفجان
فهرية فهرية أفجان إطلالة فهرية أفجان تفاصيل إطلالة فهرية أفجان الممثلة التركية فهرية أفجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمع 14 ألف توكيل | انسحاب أحمد طنطاوي من الانتخابات الرئاسية

مفاجأة مدوية.. رونالدو مُهدد بعقوبة قاسية «99 جلدة»

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

الفراخ رخصت ولسة.. قرار حكومي بخفض أسعار الدواجن والبيض غدا

حرمني حقي وشهّر بسمعتي| كارثة زوجية أمام محكمة الأسرة .. تفاصيل ساخنة

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

مفاجأة.. صن داونز يحسم موقفه النهائي من المشاركة في السوبر ليج

موضوعات متعلقة

بتسريحة شعر لافتة .. هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور

أحلى من ماكدونالدز .. طريقة عمل بيج تيستي في البيت

بـ لوك ناعم.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار من إيطاليا

حلويات سورية.. طريقة عمل مفروكة في المنزل

عناصر غذائية تحميك من مرض القلب ومشاكل الكوليسترول بالدم.. احرص على تناولها

من المطبخ الروسي.. طريقة عمل حساء البورش بأسهل الخطوات

من 50 إلى 100 واحدة يوميا.. أسباب غير متوقعة تؤدي لتساقط الشعر

علامات إذا ظهرت على ركبتك فأنت مصاب بنوع من السرطان

ترشيحاتنا

الإفتاء: ارتباط المسلمين بالمسجد الأقصى يدوم إلى قيام الساعة

نتنياهو: الحرب ستستغرق وقتا.. والتقيت وزير الدفاع الأمريكي لتأمين الأسلحة المطلوبة

المفتى : يجوز التعجيل بإخراج زكاة المال نظرا للظروف الاقتصادية .. فيديو

أشرف العشماوي يفوز بجائزة كتارا للرواية العربية

المفتي: مفهوم الشهادة واسع وينطبق على من ماتوا في شدة أو محنة

مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني يشاركان في حملة التبرع بالدم دعمًا للفلسطينيين| فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباءة واسعة.. إطلالة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل

رفض إقامة فرحه لخدمة المرضى.. 10 صور تجمع نجل محمد ثروت وخطيبته

ببنطال جلد.. فهرية أفجان تظهر بإطلالة جذابة على إنستجرام

بتسريحة شعر لافتة .. هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور

فيديو

ردود ارتجالية.. ذكريات طفولة عمرو عبد الجليل وكواليس فيلم الخميس اللي جاي

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ