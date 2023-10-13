ببنطال جلد.. فهرية أفجان تظهر بإطلالة جذابة على إنستجرام

شاركت الممثلة التركية فهرية أفجان متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، صورا جديدة لها، خلال تواجدها في أحد المطاعم، بإطلالة ناعمة وجريئة.

تفاصيل إطلالة فهرية أفجان



وظهرت فهرية أفجان، وهي ترتدي توب مكشوف من الظهر باللون الأسود كت ومزود بأكمام طويلة ومنفصلة عن التوب، واختارت عليه بنطالا من الجلد اللامع باللون الأسود، وارتدت عليه بوت طويل باللون الأسود، وحقيبة من الجلد باللون الأسود أيضا.





ورفعت فهرية أفجان خصلات شعرها، بعمله “كحكة” بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.



وأكملت فهرية أفجان، إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الكشميري الناعم ، مع الكحل الأسود والآي شادو بألوان ناعمة والماسكرا ، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها .



ولم تتكلف فهرية أفجان في ارتداء الإكسسوارات، حيث ارتدت قلادات بسيطة وناعمة باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة.

فهرية أفجان

فهرية أفجان