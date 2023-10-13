عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتسريحة شعر لافتة .. هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور

هاجر أحمد 
هاجر أحمد 

نشر مصفف الشعر هيثم دهب فيديو وهو يصفف شعر الفنانة هاجر أحمد، وقام بمشاركته عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وظهرت الفنانة بإطلالة جذابة وساحرة.

 

تفاصيل إطلالة هاجر أحمد 

وظهرت هاجر أحمد مرتدية فستانا طويلا مجسما باللون الأسود اللامع، وبأكمام طويلة وبقصة مميزة على شكل حرف v من منطقة الصدر.

 

برقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان ميجان ميركل الجينز

اقترب من 100 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان إليسا الجينز

 

واختار مصفف الشعر هيثم دهب ترك شعر هاجر احمر منسدلا عبر كتفيها وظهرها بتسريحة مموجة بشكل ناعم انسيابي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

فيما أكملت هاجر أحمد إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع احمر شفاه باللون الأحمر الناري، مع الماسكرا، والآي لاينر، والآي شادو بألوان ناعمة.

وتزينت هاجر أحمد ببعض المجوهرات اللافتة، فقامت بإختيار قرطين جويلة وأسورة وخاتم باللون الفضي اللامع من الألماس، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد 
تاجر هاجر احمد اطلالة هاجر احمد تفاصيل إطلالة هاجر أحمد مصفف الشعر هيثم دهب الفنانة هاجر أحمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمع 14 ألف توكيل | انسحاب أحمد طنطاوي من الانتخابات الرئاسية

مفاجأة مدوية.. رونالدو مُهدد بعقوبة قاسية «99 جلدة»

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

الفراخ رخصت ولسة.. قرار حكومي بخفض أسعار الدواجن والبيض غدا

حرمني حقي وشهّر بسمعتي| كارثة زوجية أمام محكمة الأسرة .. تفاصيل ساخنة

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

مفاجأة.. صن داونز يحسم موقفه النهائي من المشاركة في السوبر ليج

موضوعات متعلقة

أحلى من ماكدونالدز .. طريقة عمل بيج تيستي في البيت

بـ لوك ناعم.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار من إيطاليا

حلويات سورية.. طريقة عمل مفروكة في المنزل

عناصر غذائية تحميك من مرض القلب ومشاكل الكوليسترول بالدم.. احرص على تناولها

من المطبخ الروسي.. طريقة عمل حساء البورش بأسهل الخطوات

من 50 إلى 100 واحدة يوميا.. أسباب غير متوقعة تؤدي لتساقط الشعر

علامات إذا ظهرت على ركبتك فأنت مصاب بنوع من السرطان

بخطوات سهلة.. طريقة عمل المسقعة زي المطاعم

ترشيحاتنا

الإفتاء: ارتباط المسلمين بالمسجد الأقصى يدوم إلى قيام الساعة

نتنياهو: الحرب ستستغرق وقتا.. والتقيت وزير الدفاع الأمريكي لتأمين الأسلحة المطلوبة

المفتى : يجوز التعجيل بإخراج زكاة المال نظرا للظروف الاقتصادية .. فيديو

أشرف العشماوي يفوز بجائزة كتارا للرواية العربية

المفتي: مفهوم الشهادة واسع وينطبق على من ماتوا في شدة أو محنة

مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني يشاركان في حملة التبرع بالدم دعمًا للفلسطينيين| فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباءة واسعة.. إطلالة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل

رفض إقامة فرحه لخدمة المرضى.. 10 صور تجمع نجل محمد ثروت وخطيبته

ببنطال جلد.. فهرية أفجان تظهر بإطلالة جذابة على إنستجرام

بتسريحة شعر لافتة .. هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور

فيديو

ردود ارتجالية.. ذكريات طفولة عمرو عبد الجليل وكواليس فيلم الخميس اللي جاي

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ