بتسريحة شعر لافتة .. هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور

نشر مصفف الشعر هيثم دهب فيديو وهو يصفف شعر الفنانة هاجر أحمد، وقام بمشاركته عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وظهرت الفنانة بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة هاجر أحمد

وظهرت هاجر أحمد مرتدية فستانا طويلا مجسما باللون الأسود اللامع، وبأكمام طويلة وبقصة مميزة على شكل حرف v من منطقة الصدر.

واختار مصفف الشعر هيثم دهب ترك شعر هاجر احمر منسدلا عبر كتفيها وظهرها بتسريحة مموجة بشكل ناعم انسيابي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

فيما أكملت هاجر أحمد إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع احمر شفاه باللون الأحمر الناري، مع الماسكرا، والآي لاينر، والآي شادو بألوان ناعمة.

وتزينت هاجر أحمد ببعض المجوهرات اللافتة، فقامت بإختيار قرطين جويلة وأسورة وخاتم باللون الفضي اللامع من الألماس، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

هاجر أحمد

هاجر أحمد

هاجر أحمد