وزير الرياضة: اشتراكات مراكز الشباب تبدأ من 100 جنيه.. وبروتوكول مرتقب يتيح لطلاب المدارس والجامعات دخولها بالكارنيهات

أكد نبيل جوهر وزير الشباب والرياضة، أن مصر بها 4600 مركز شباب على مستوى الجمهورية.

وقال نبيل جوهر في كلمته في جلسة الشباب والرياضة بمنتدى مصر، :" هناك أنشطة رياضة متنوعة في مراكز الشباب والفرص للشباب متواجدة والبلد مش هتقوم غير بالشغل زي ما الرئيس السيسي بيقول دايما ".



وتابع نبيل جوهر :" نسعى إلى تقريب الرياضة للناس وإحنا بندرس إقامة مشروعات لتقريب الرياضة لكل المصريين في كافة القرى والمحافظات ".



واكمل نبيل جوهر :" إحنا بصدد توقيع بروتوكول مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي أن الطالب يقدر يخش أي مركز شباب بالكارنيه بمقابل مالي يتم دفعه في المدرسة او الجامعة".

وتابع نبيل جوهر :" أسعار اشتراكات مراكز الشباب بسيطة وهناك مراكز شباب اشتراكها بـ 100 و200 و500 جنيه في السنة ".