مجوهرات لافتة.. لجين عمران تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية ساحرة.. شاهد

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران متابعيها صورة جديد لها عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة كلاسيكية ساحرة وجذابة.

تفاصيل إطلالة لجين عمران

وارتدت لجين عمران ، فستان طويل من الجلد اللامع وباكمام طويلة باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع لون بشرتها بشكل كبير.

وتركت لجين عمران خصلات شعرها منسدلا على ظهرها وأكتافها بتسريحة ويفي انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت الكشميري الفاتح للشفاه، مع وضع الماسكرا والكحل البني والآي لاينر والآي شادو بألوان ناعمة لتبرز جمال عينيها.

وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض الإكسسورات اللافتة، فأختارت عقد واسورة على شكل ثعبان باللون الذهبي ومزين بفص من الالماس باللون الاخضر.