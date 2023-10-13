تعرض لوعكة صحية مؤخرا.. قراء كفر الشيخ ينعون الشيخ عبده مغازي شنقار

نعى قراء محافظة كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى، القارئ عبده مغازي شنقار، الذي وافته المنية؛ إثر تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية.

وشيعت جنازة القارئ الراحل عبده شنقار، اليوم الجمعة، من مسقط رأسه في مدينة سيدي سالم، وسط حالة من الحزن الشديد، خاصة أن الفقيد يحظى بدماثة الخلق وحب الجميع.

ومن المقرر أن يقام عزاء القارئ الراحل عبده شنقار، غدا، السبت، في مسقط رأسه بمدينة سيدي سالم، بحضور أعلام وقراء دولة التلاوة في مصر والعالم الإسلامي.

وتحولت صفحات «السوشيال ميديا» إلى دفتر عزاء ينعى القارئ الراحل وسط دعوات له بأن يرحمه الله رحمة واسعة ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يغفر له، وأن يشفع فيه القرآن الكريم.

وكتب القارئ الإذاعي الكبير قطب الطويل، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أعلى صورة تجمعه مع القارئ الراحل: في ذمة الله أخي فضيلة الشيخ عبده مغازي شنقار، وانهالت التعليقات على المنشور بالحزن الشديد على فراق الراحل والدعوات له بالرحمة والمغفرة.