بالأصفر.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها على إنستجرام

شاركت الفنانة ديميت أوزدمير صور جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة.

تفاصيل إطلالة ديميت أوزديمير

وظهرت ديميت أوزدمير وهي ترتدي فستان كت طويل باللون الأصفر الفاتح، وبفتحة على شكل v من منطقة الصدر، وبفتحة من الساقين .

ورفعت ديميت أوزديمير خصلات شعرها مع ترك بعضها منسدلة على وجهها بتسريحة انسيابية وناعمة.

ولم تتكلف ديميت أوزديمير في وضع المكياج، حيث اختارت اللون الكمشيري للشفاه، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ونسقت ديميت مع الإطلالات مجوهرات ألماسية فاختارت عقدا وقرطين أبرزوا من إطلالتها، مع اختيار نضارة شمسية باللون الأسود.

ديميت أوزديمير

ديميت أوزديمير