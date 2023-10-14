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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أماني قرني: الفيوم رابع الجمهورية في مسابقة الكاريكاتير الصحفي

وكيلة وزارة تعليم
وكيلة وزارة تعليم الفيوم أثناء اللقاء

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية (إدارة الصحافة المدرسة) ، مسابقة الكاريكاتير الصحفي للعام الدراسي 2023/2022 .

 

وشاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام الصحافة والإعلام التربوي) في المسابقة ، وحققت مركز متقدم على مستوى الجمهورية.

 

حيث فازت الطالبة ريتاج عصام رمضان محمد  ،  مدرسة الرسالة الخاصة بغرب الفيوم ،  بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية، في مسابقة الكاريكاتير الصحفي.

 

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطالبة ريتاج، وقدمت رسالة شكر وتقدير للأستاذ هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، والأستاذ ناصر الحادقة موجة عام الصحافة بالمديرية ، وفريق العمل المشرف على الطالبة بمدرسة الرسالة الخاصة ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، وتحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية فى المسابقة.

 

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