إعلان لعجوز مع بيتزا.. يورط مطعماً ويثير جدل رواد السوشيال ميديا

أثار أعلان ترويجي قام به مطعم فلسطيني عن عرض للبيتزا، لتفتح عليه أبواب الجحيم ليقوم الجيش الإسرائيلي بإغلاق المطعم والذي يعد واقع في بلدة حوارة شمال الضفة الغربية بعد أن قام بنشر إعلانا على الإنترنت يتضمن صورة لسيدة إسرائيلية مسنة قد احتجزت في وقت سابق وذلك من قبل عناصر حماس في غزة، وذلك إثر الهجوم الذي قاموا شنوه السبت الماضي.



قد أتى ذلك، بعد أن تجمع المستوطنين الغاضبين حول المحل مطالبين بهدمه ليقوم قائد القيادة المركزية يهودا فوكس بإغلاق المحل ذلك لمدة خمسة أشهر، وذلك بسبب تحريض ودعم للأنشطة الإرهابية إلى ذلك، تم اعتقال صاحب المطعم أيضا.