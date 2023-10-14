حرب الإبادة لن تنجح.. مصطفى بكري يدعم المقاومة الفلسطينية

علق الإعلامي مصطفى بكري، على الأوضاع في غزة، عبر حسابه على منصة إكس تويتر سابقاً.

وكتب: “‏لاتزال غزة صامدة، المقاومة تنتقل إلى مناطق أخرى. الشعب الفلسطيني شعب واحد ولا أحد يستطيع تمزيق الصفوف، من غزة إلى الضفة إلى مناطق الـ٤٨ المقاومة الفلسطينية أذهلت الجميع، وإذا ما قرر العدو بدء الغزو البري فسيندم ندما شديدا، الفلسطينيون منتظرون ومرابطون، العدو يستنجد بحلفائه، ووزير الدفاع الأمريكي يناقش الخطة في تل أبيب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل لن تنجح مهما كانت شدتها القضية الفلسطينية تعود إلى الواجهة من جديد دماء الشهداء هي الطريق إلي النصر”.

واستهدف طيران الاحتلال سوق مخيم النصيرات قبل قليل في استمرار لاستهدافه المدنيين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات حربية للاحتلال الإسرائيلي واصلت قصفها منذ قليل على المناطق الوسطى والشمالية من قطاع غزة.

يعد ذلك لحالة العدوان وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة بزعم تدمير حماس.

وقام طيران الاحتلال بقصف منزل وسط خانيونس، وقبلها قامت طائرات الاحتلال الحربية باستهداف منزل في منطقة الفاخورة بمعسكر جباليا.