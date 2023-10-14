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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب فلسطين.. ريهام سعيد تهاجم محمد رمضان بعد احتفاله بكأس الأمم الأفريقية

ريهام سعيد ومحمد
ريهام سعيد ومحمد رمضان

انتقدت الإعلامية ريهام سعيد الفنان محمد رمضان بعد تعليقه على مشاركته فى حفل قرعة كأس الإمم الأفريقية التى أقيمت يوم الخميس الماضى وذلك بسبب احتفاله بالمشاركة دون الاهتمام بما يحدث فى فلسطين. 

وكان تعليق محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد تقديمه الغناء فى الحفل : “النشيد الرسمي لكاس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣.. ثقة في الله نجاح”. 

ريهام سعيد 

وهو الأمر الذى تسبب فى هجوم شرس على محمد رمضان من جانب متابعيه من المبدعين وجمهوره المحب له. 

وعلقت ريهام سعيد قائلة : “فلسطين يا محمد . البوست ده غلط”. 

محمد رمضان 

وكان آخر أعمال محمد رمضان الدرامية هو مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2023، وشارك به كل من الفنانة هالة صدقي، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد داش، دعاء حكم، جوري بكر، عصام السقا، منذر رياحنة، أحمد فهيم، زينة، وآخرين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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وينافس "على الزيرو" عددًا من الأعمال السينمائية الأخرى التي تحقق نفس المستوى من الإيرادات، والتي طرحت في السينما خلال موسم عيد الفطر المبارك، من بينها فيلم "بيت الروبي" و"مستر إكس".

يجمع فيلم "ع الزيرو" في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجانب محمد رمضان، من بينهم نيللي كريم، جومانة مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، بالإضافة إلى الطفل منذر مهران، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.

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