البحوث الفلكية يكشف تفاصيل كسوف الشمس الحلقي.. الموعد والأماكن

تحدث الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن ظاهرة كسوف الشمس الحلقي، قائلًا إن ظاهرة الكسوف تحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس، حيث يحجب أشعة الشمس من السقوط على الأرض، وقد يكون الكسوف جزئي وكلي وحلقي.



وأضاف “القاضي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن اليوم سيتم رؤية الثلاثة حيث يبدأ الكسوف الجزئي حتى يصل لتغطية 95% من قرص الشمس، ومن ثم تحدث ظاهرة الكسوف الحلقي.



وأشار رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن الكسوف سيحدث في السادسة مساءً بالتوقيت العالمي وسيبدأ من المحيط الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، مؤكدًا أن ظاهرة الكسوف والخسوف هي ظواهر فلكية طبيعية وليس لها علاقة بنهاية العالم كما تزعم الشائعات.



وحذر رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية من النظر لأي ظواهر تخص قرص الشمس بالعين المجردة، لأن أشعة الشمس في وقتها تكون قوية وقد تصيب العين بالعمى.

