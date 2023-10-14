بفستان ستان.. جينفر لوبيز تخطف الأنظار بهذه الإطلالة على إنستجرام  

نشرت الفنانة جينفر لوبيز صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة كلاسيكية ساحرة.

تفاصيل إطلالة جينفر لوبيز

وأرتدت جينفر لوبيز فستان كب من الستان باللون الاوف وايت وبكشكشة من الاسفل، وقد أختارت حقيبة من الجلد باللون الأبيض.

وقامت جينفر لوبيز بلم خصلات شعرها، بعمله ذيل حصان، باسرسحة انشابية وناعمة تناسبت مع تفاصيل إطلالتها.

واكملت جينفر لوبيز بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار احمر شفاه باللون الاحمر الناري، مع الماسكرا، والآي لاينر، وآي شاد، مع وضع الكحل باللون الابيض.

واختارت جينفر روبيز إكسسورات لافتة، فقامت بإختيار قرطين على شكل عين، مع اسورة باللون الذهبي، ونظارة شمسية باللون الذهبي أيضا.

جينفر لوبيز