عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة طنطا يشارك في منتدى QS العربي بالعاصمة البحرينية المنامة

جامعة طنطا
جامعة طنطا

يشارك الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا في منتدى QS العربي بالعاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 13-15 أكتوبر الجاري، بحضور الدكتور محمد بن مبارك وزير التعليم البحريني، وبمشاركة عدد كبير من رؤساء الجامعات والخبراء والمتخصصين بالوطن العربي، ويستهدف المنتدى بشكل رئيسي بناء نظام تعليم عالي أكثر قوة ورائدة ويمكن الوصول إليه في جميع أنحاء المنطقة العربية ..وذلك  من خلال جمع القادة والمؤثرين وقادة الجامعات في جميع أنحاء المنطقة العربية، وتوفير منصة لتبادل وجهات النظر الديناميكية حول القضايا الراهنة التي تؤثر على التعليم العالي في المنطقة العربية.

رئيس جامعة طنطا عضوا بلجنة التحكيم في مؤسسة QS الدولية

صرح الدكتور محمود ذكي أن مشاركته تستهدف التعرف وتبادل المعرفة حول تجارب مؤسسات التعليم العالي وقصص النجاح والتحديات لتحفيز التعلم المتبادل، كما أن المشاركة تعزز فرص اقامة التحالفات والشراكات مع مؤسسات التعليم العالي على المستوى الاقليمي، مع إتاحة فرص تبني تعزيز سياسات شاملة وتقدمية لتحسين النظم البيئية التعليمية، ويساهم بشكل كبير في بناء عالم أكثر تناغمًا وتمكينًا.

منذ السبت.. 53 شهيدا وأكثر من 1000 جريح في الضفة الغربية

أضاف رئيس جامعة طنطا أن الجلسات النقاشية والموائد المستديرة بالمنتدى يتم خلالها استعراض منهجيات تقييم أداء الجامعات ومؤسسات التعليم في تصنيف QS الدولي، وآليات رصد وتحليل البيانات التفصيلية والسياسات والخطط التنفيذية الموصى بها للتحسين والتقويم، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الجلسات اعلان تصنيف QS  للجامعات العربية.

التعليم العالي الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي العاصمة البحرينية المنامة المستوى الإقليمى الموائد المستديرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

اشترطت دخول المساعدات ..مصر ترفض السماح للرعايا الأجانب العبور من معبر رفح

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

4 مرشحين.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء عمل لجنة تلقي أوراق الترشح

الخارجية الأمريكية تعلن اجلاء موظفي سفارتها بالقدس المحتلة

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

موضوعات متعلقة

أزمة قلبية.. العثور على جثة متسول بشوارع طنطا

ترشيحاتنا

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

15 شهيد.. الاحتلال يقصف منزلا غرب مخيم جبايا شمال غزة

خطوة بخطوة.. رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم

إسرائيل تهدد بموت 50 آلف جنين في غزة

رحلة مرض هاني الناظر على السوشيال ميديا.. و17 علامة تكشف السرطان بسرعة

أخبار التوك شو: الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين .. والأرصاد تحذر تلك المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. قبل زفافها من مجدي الهواري.. صورلـ دينا عبد المعبود.. إطلالات أثارت الجدل لـ جوري بكر

تضامنًا مع كاتبة فلسطينية.. اتحاد الناشرين العرب ينسحب من معرض فرانكفورت للكتاب

تناول هذه العشبة 3 مرات يوميا لمدة شهرين وسيختفي الكوليسترول تماما

محظوظون ماليا| أبراج تتفوق دائمًا في الاستثمار

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ