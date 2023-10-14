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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وال Qs تشيد بنموذج قيادة جامعة طنطا للنجاح

رئيس جامعة طنطا عضو بلجنة التحكيم الدولية في مؤسسة QS الدولية

جامعة طنطا
جامعة طنطا

تلقى الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، دعوة من مؤسسة QS الدولية للمشاركة عضوا بلجنة تحكيم مشروعات الاستدامة التي تقوم المؤسسة بتحكيمها لتبني تمويل وتنفيذ هذه المشروعات في مؤسسات التعليم العالي.

ويشارك  فى تقييم محور مستقبل الجامعات، الذى تم تصمميه للتعرف على التحول والتطور الذي تنفذه الجامعات وكليات إدارة الأعمال لخدمة المتعلمين الحاليين والمستقبليين بشكل فعال وتوفير مؤهلات مستقبلية.

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وتأتى دعوة رئيس جامعة طنطا للمشاركة  فى تقييم المشروعات والابتكارات في محور مستقبل الجامعات، بحسب ما جاء فى الدعوة "نظراً لخبرته في قيادة جامعة طنطا إلى النجاح، وقدرته على التحكيم وتقييم مستقبل العمل والجامعات والتعلم".

جدير بالذكر أن  مؤتمر إعادة تصور التعليم يستهدف تسليط الضوء على الأساليب المبتكرة التي تعزز نتائج التعلم وقابلية التوظيف لمليار متعلم في المستقبل، ومستقبل العمل والجامعات والتعلم، من خلال منظور الاستدامة والقيم وإحداث تأثير على المشهد التعليمي على مستوى العالم.

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كما يُعقد المؤتمر لتكريم البرامج والتقنيات والأساليب التربوية الأكثر تحويلًا وتطلعًا، والتي تُحدث ثورة في التعليم، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر 2023، في أبو ظبي بدولة الإمارات، بمشاركة أكثر من 1200 مشاركة من جميع أنحاء العالم ولجنة تحكيم تضم أكثر من 500 خبير عالمي.

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