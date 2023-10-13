مصرع عامل على يد شقيقه في طنطا بسبب خلافات أسرية

ألقى رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، القبض على شاب، اليوم الجمعة، بعدما أنهى حياة شقيقه بسبب خلافات أسرية، وذلك في قرية برما، بمركز طنطا.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية، إخطارا، من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع الحادث.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف؛ لنقل الضحية إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

وبتقنين الإجراءات الأمنية؛ تمكن ضباط المباحث الجنائية بمركز طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الشاب "م. ن"، المتهم بإنهاء حياة شقيقه الشاب "ي" بسبب خلافات أسرية، وتم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة طنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.