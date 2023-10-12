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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة طنطا| عبد النبي قابيل يدخل قائمة أفضل 2% من علماء العالم

جامعة طنطا
جامعة طنطا

هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور عبد النبي قابيل، أستاذ هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة طنطا، لحصوله على المركز الأول محليًا على مستوى الجامعات المصرية للعام الرابع على التوالي في جميع التخصصات والـ 31 عالميًا في مجال الطاقة بقائمة أفضل 2% من علماء العالم على مستوى لهذا العام، طبقاً لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية.

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حصل الدكتور عبد النبي قابيل، على جوائز جامعة طنطا الثلاث التشجيعية والتقديرية والتميز في الأداء الجامعي، كما حصل على جائزة الدولة للتفوق، وتم تكريمه من الرئيس السيسى في عيد العلم عام 2014، كما حصل على جائزة الباحثين العرب بالأردن، وجائزة خليفة التربوية للأستاذ المتميز في البحث العلمي على مستوى الوطن العربي، والتي تُمنح لأستاذ واحد متميز في البحث العلمي في جميع التخصصات، كما كرمه الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، ووزير مجلس شئون الرئاسة، وتم تصنيفه من خلال قاعدة البيانات Scopus  رقم ١ على العالم في تخصص التحلية بالطاقة الشمسية، وله مدرسة علمية في تخصص تحلية المياه والطاقة الشمسية من خلال باحثين بمصر وفى دول متعددة، وقام بنشر أكثر من ٥٠٠ بحث في مجلات ومؤتمرات دوليه ومراجع للدوريات العالمية.

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كما حصد جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للعلوم التطبيقية لعام 2020، كما حصل على عضوية مجلس المياه والري بأكاديمية البحث العلمي واستشاري تقيم الأثر البيئي بوزارة البيئة.

البحث العلمي الدكتور محمود ذكي الجامعات المصرية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الفلسطينية بجامعة طنطا بكلية الهندسة هندسة القوي الميكانيكية

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