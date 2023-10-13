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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالجلابية.. جابر القرموطي يحتفل مع أهالي الغربية بموسم جني القطن

الإعلامي جابر القرموطي
الإعلامي جابر القرموطي

قدم الإعلامي جابر القرموطي حلقة خاصة من برنامج «مانشيت» المذاع على قناة «سي بي سي» بمناسبة اليوم العالمي لموسم جني القطن.

وظهر جابر القرموطي مرتديا الجلب خلال تقديمه البرنامج، وهو يحتفل مع أهالي المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لرصد موسم جني الذهب الأبيض.

وقام جابر القرموطي، بجمع القطن في كيس قماش، قائلا: «إنه كان يجمع القن وهو صغير في موسم حصاد جني القطن».

أسعار قنطار القطن

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، إنه تم البدء بمساحة إجمالية وصلت ل255 ألف فدان من خمسة أصناف تجارية منزرعة على الوجه القبلي والبحري، مشيرا إلى أنه بالوجه البحري يتم زراعة القطن بنسبة 70% من مساحة مصر، وبها أكبر الأصناف.

وأضاف محمد أبو اليزيد، أنه من خلال التي قامت هذا العام لتسويق القطن وربط سعره بالأسعار العالمية، وصل سعر قنطار القطن لأكثر من 10 آلاف جنيه بالنسبة للوجه القبلي، ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة عن هذا السعر فى الوجه البحري.

وأشار رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، إلى أن معهد بحوث القطن يعتبر الجهة العلمية المنوط بها تطوير القطن وإنتاج الأصناف وتوعية المزارعين من خلال الحملات القومية والمدارس الحقلية، من خلال باحثين المعهد المنتشرين على محافظات الجمهورية.

https://web.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=843782670542694&locale=ar_AR

جابر القرموطي مانشيت القطن جمع القطن الذهب الأبيض

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