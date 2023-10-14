بالأحمر اللامع.. المطربة وعد بإطلالة أنثوية على إنستجرام

خضعت المطربة وعد لجلسة تصوير جديدة، وقامت بمشاركتها مع متابعيهة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقد ظهرت بإطلالة لافتة وجذابة .

تفاصيل إطلالة المطربة وعد

وظهرت المطربة وعد وهي ترتدي فستان كت باللون الاحمر الناري اللامع، والمجسم، وهو ما ابرز من رشاقتها.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت المطربة وعد على ترك خصلات شعرها البنية اللامعة بتسريحة مموجة انسابية وناعمة.

ووضعت وعد بعض اللمسات الناعمة من الماكياج، واختارت أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكارا والكحل الأسود والآي لاينر والآي شادو بألوان ترابية تتناسب مع لون بشرتها.

واختارت وعد بعض الإكسسوارات المميزة واللافتة، وقامت بارتداء كولية وقرطين مزينين بالماسات خضراء، مع ساعة يد باللون الذهبي.

المطربة وعد

المطربة وعد