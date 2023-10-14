عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأحمر اللامع.. المطربة وعد بإطلالة أنثوية على إنستجرام

المطربة وعد
المطربة وعد

خضعت المطربة وعد لجلسة تصوير جديدة، وقامت بمشاركتها مع متابعيهة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقد ظهرت بإطلالة لافتة وجذابة .

 

تفاصيل إطلالة المطربة وعد

 

وظهرت المطربة وعد وهي ترتدي فستان كت باللون الاحمر الناري اللامع، والمجسم، وهو ما ابرز من رشاقتها.
 

مجوهرات لافتة.. لجين عمران تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية ساحرة.. شاهد

اقترب من 100 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان إليسا الجينز

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت المطربة وعد على ترك خصلات شعرها البنية اللامعة بتسريحة مموجة انسابية وناعمة.

 

ووضعت وعد بعض اللمسات الناعمة من الماكياج، واختارت أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكارا والكحل الأسود والآي لاينر والآي شادو بألوان ترابية تتناسب مع لون بشرتها.

 

واختارت وعد بعض الإكسسوارات المميزة واللافتة، وقامت بارتداء كولية وقرطين مزينين بالماسات خضراء، مع ساعة يد باللون الذهبي.

المطربة وعد
المطربة وعد
المطربة وعد
وعد المطربة وعد إطلالة المطربة وعد تفاصيل إطلالة المطربة وعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

4 مرشحين.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء عمل لجنة تلقي أوراق الترشح

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

قبل زفافها على مجدي الهواري.. 10صور تكشف أبرز إطلالات دنيا عبد المعبود

مسافة السكة.. قوافل إغاثة مصرية تتحرك إلى غزة بتوجيهات السيسي.. صور

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

موضوعات متعلقة

بفستان ستان.. جينفر لوبيز تخطف الأنظار بهذه الإطلالة على إنستجرام  

وصفة سهلة وسريعة.. طريقة عمل الأرز بالجمبري مثل المطاعم

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي باللبن ؟.. أضرار غير متوقعة

علامتان تظهر على اليدين تشير لارتفاع ضغط الدم.. احذرهم

احترس من الصداع النصفي إذا كنت تمارس هذه العادات.. الأخيرة أخطرهم

فطورك من المطبخ الفرنسي.. طريقة عمل فطائر البطاطس بالبيض والجبن

نشرة المرأة والصحة | تحذير للحامل من شرب الشاي.. أطعمة ومشروبات تصيبك بالصداع النصفي.. إطلالة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل

بالأصفر.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها على إنستجرام

ترشيحاتنا

الاحتلال يؤكد استمراره في العدوان لحين القضاء على حماس

تذكرة بمليون ريال في مدرجات مباراة الشباب والطائي السعودي.. ما قصتها ؟

الداخلية تضبط مخدرات بـ4.6 مليون جنيه في القليوبية

مدبولي يتفقد سوق الموجات الغذائية ببورسعيد

بالشال الفلسطيني.. رئيس جنوب أفريقيا يعلن موقفه من العدوان الإسرائيلي على غزة

التدوير مرفوض أيا كان المنافس.. موقف كولر من حراسة مرمى الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محظوظون ماليا| أبراج تتفوق دائمًا في الاستثمار

بإطلالة لافتة.. جويل مردينيان تثير الجدل بهذا اللوك

بفستان ستان.. جينفر لوبيز تخطف الأنظار بهذه الإطلالة على إنستجرام  

تحذير عاجل| هذه الفئات تعاني من السكتة الدماغية

فيديو

اتركوا النساء والصغار.. رسالة قوية من بوتين حول أحداث غزة.. فيديوجراف

عبير منير تكشف كواليس فيلم الخميس اللي جاي

من البكاء إلى الرقص.. طفل يقتحم حفل أصالة في القصيم.. شاهد

لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ