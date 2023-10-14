وزير الخارجية التركي: التبادل التجاري مع مصر وصل إلى 10 مليارات دولار

قال هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، إننا عملنا مع القيادة المصرية على وجود طرق لنقل المساعدات إلى الجانب الفلسطيني، إضافة إلى العمل على وجود مستشفى ميداني للمصابين.

وأوضح هاكان فيدان، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، لقد رفعنا مستوى سقف الدبلوماسية بين مصر وتركيا، ودخلنا مرحلة جديدة نركز فيها على التعاون مع التركيز على زيارات متبادلة.

15 مليار دولار

وتابع وزير الخارجية التركي، أن نتعاون مع مصر بشكل استراتيجي، خاصة في مجال الاقتصاد ومجال التجارة، مؤكدا أن التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل إلى 10 مليارات دولار، ونأمل أن يصل إلى 15 مليار دولار.