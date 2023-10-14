بعد رحيله عن مودرن فيوتشر.. إعلامي: الأهلي يطالب بعودة هذا الشخص للفريق الأول

قال الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، إن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب مودرن فيوتشر السابق، رحل عن رئاسة الجهاز الطبي؛ لأسباب شخصية.

وأضاف هشام، خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك أصوات قوية داخل النادي الأهلي تطالب بعودة أبو عبلة لرئاسة الجهاز الطبي، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنه حتى هذه اللحظة".

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة نظيره فريق سيمبا التنزاني فى إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي يوم 20 أكتوبر .

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف طارق قنديل ليكون رئيسًا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تنزانيا، خلال مواجهة سيمبا التنزاني.

وحدد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر يوم 18 أكتوبر موعدا لسفر بعثة الأهلي إلى تنزانيا، أي قبل المباراة بـ48 ساعة فقط.