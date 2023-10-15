هبة حسام: مقاومة الأنسولين تؤدي لوقوع معدلات الحرق في الجسم وزيادة الوزن

أكدت الدكتورة هبة حسام، أخصائية التغذية العلاجية، أن مقاومة الأنسولين قد تؤدي للإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، ولكن يمكن أن يتم علاجه.

وقالت هبة حسام، خلال لقاء لها لبرنامج "طبيب البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "شاهيناز جاويش"، إن مقاومة الأنسولين تؤدي إلى وقوع معدلات الحرق في الجسم، وزيادة السكر تؤدي لزيادة الدهون خاصة في منطقة المعدة، ومن الصعب التخلص منها.

زيادة في الوزن

وتابعت أخصائية التغذية العلاجية، أن مقاومة الأنسولين تعمل على ضبط مستوى الجلوكوز في الجسم، مشيرا إلى أنه لو حدث خلل بها فقد تؤدي لزيادة في الوزن.