أخصائية تغذية: الأناسيليوم يعمل على سد الشهية بطريقة أمنة ..فيديو

أكدت الدكتورة هبة حسام، أخصائية التغذية العلاجية، أن كورس الأناسيليوم يتكون من أعشاب السيليوم، موضحة أن كورس الأناسيليوم يعمل على سد الشهية بطريقة أمنة للغاية.

وأضافت هبة حسام، خلال لقاء لها مع برنامج "مطبخ البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن كورس “الأناسيليوم”، هو عبارة عن أعشاب طبيعية، تعمل على زيادة معدلات الحرق في الجسم، وتعطي شعورا بالشبع.



كورس الأناسيليوم مصرح من وزارة الصحة

وأشارت أخصائية التغذية العلاجية،إلى أن هناك صندوق سحري، يعمل على تفتيت الدهون الضارة، ويسهم في وجود الدهون المفيدة التي يحتاجها جسم الإنسان، ما يقلل من الوزن، لافتة إلى أن كورس الأناسيليوم مصرح به من وزارة الصحة.