أعشاب طبيعية تساعد تزيد معدلات الحرق.. أخصائية تغذية علاجية تكشف أهمية كورس الأناسيليوم

أكدت هبة حسام، أخصائية التغذية العلاجية، أن المعدة عندما تكون خالية، ترسل إشارت للمخ، ويشعر الإنسان حينها بالجوع، أما الشراهة، فهو تناول الأكل باستمرار دون الحاجة، وهو ما يكون له تأثيرات على زيادة الوزن.

وقالت هبة حسام، خلال لقاء لها لبرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شاهيناز جاويش، إن كورس “الأناسيليوم”، هو عبارة عن أعشاب طبيعية، ستعمل على زيادة معدلات الحرق في الجسم، ويعطي شعورا بالشبع.

يقلل من الوزن.

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك الصندوق السحري، يعمل على تفتيت الدهون الضارة، ويساهم في وجود الدهون المفيدة التي يحتاجها جسم الإنسان، ما يقلل من الوزن.