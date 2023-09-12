أخصائية تغذية علاجية تحذر من السمنة وتكشف مدى خطورته

خصص برنامج “طبيب البلد”، المذاع على قناة "صدى البلد"، فقرة خاصة مع الدكتورة هبة حسام، أخصائية التغذية العلاجية.

وقالت “حسام”، إن وجبة الإفطار هامة للغاية، ولا يجب تأخيرها، فهي أساس اليوم، مؤكدة “يجب أن نتناول وجبات خفيفة وسط اليوم”.

وأضافت أن شرب المياه وسط الطعام يساهم في تقليل الوزن، مشددة على أن قلة النوم والاكتئاب يؤثران على نفسية الشخص، وبالتالي تناول كميات طعام كبيرة.

ولفتت إلى أن السمنة تتسبب في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والإصابة بدهون على الكبد والكلى، وتساقط الشعر وخشونة المفاصل.